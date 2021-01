Conozca la lista completa de nominados a Premio Lo Nuestro 2021

Artistas más nominados a Premio Lo Nuestro 2021

J Balvin

Nominaciones: 14

Artista Premio Lo Nuestro Del Año (Premio Lo Nuestro Artist Of The Year)

Álbum Del Año (Album Of The Year)

Canción Del Año (Song Of The Year)

Remix Del Año (Remix Of The Year)

Colaboración “Crossover” Del Año (“Crossover” Collaboration Of The Year)

Artista Masculino Del Año – Urbano (Urban – Male Artist Of The Year)

Canción Del Año – Urbano (Urban – Song Of The Year)

Colaboración Del Año – Urbano (Urban – Collaboration Of The Year)

Álbum Del Año – Urbano (Urban – Album Of The Year)

Canción Del Año – Urbano/Trap (Urban/Trap – Song Of The Year)