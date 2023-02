Confirman nominación de "Venite pa´Maracaibo" a los Premios Platinos de Madrid 2023

"Venite pa´Maracaibo", película grabada en locaciones de Maracaibo y Caracas, está nominada a la entrega de los Premios Platino del cine iberoamericano, en la ciudad de Madrid, España, el próximo 22 de abril en la sede del Palacio Municipal de la capital española.

El filme, que fue dirigido por Carlos Daniel Alvarado y que busca adueñarse en la categoría Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana, compartirá la participación de Venezuela con otras once películas de relevancia, de las cuales destacan "Jezabel", de Hernán Jabes "La caja", de Lorenzo Vigas, y "One Way" de Carlos Malavé fueron preseleccionadas en la categoría Mejor Película Iberoamericana de Ficción, tal como lo reseña Notitarde.

Otra cinta venezolana que destaca es "El exorcismo de Dios", dirigida por Alejandro Hidalgo, la cual figura en las categorías a Mejor Interpretación Femenina (María Gabriela de Faría), Mejor Dirección de Montaje. Mejor Dirección de Fotografía y Mejor Dirección de Sonido.

Demás películas nominadas

Un cupido sin puntería (Mejor Película en el Género de Comedia Iberoamericana de Ficción),

(Mejor Película en el Género de Comedia Iberoamericana de Ficción), Qué buena broma, Bromelia (Mejor Música Original – Aquiles Baéz),

(Mejor Música Original – Aquiles Baéz), Hijos de la tierra (Mejor Interpretación Masculina – Daniel Alvarado, Mejor Dirección de Arte),

(Mejor Interpretación Masculina – Daniel Alvarado, Mejor Dirección de Arte), CAP inédito (Mejor Película Documental),

(Mejor Película Documental), Free Color (Mejor Película Documental, Premio Platino al Cine y Educación en Valores),

(Mejor Película Documental, Premio Platino al Cine y Educación en Valores), Especial (Premio Platino al Cine y Educación en Valores)

(Premio Platino al Cine y Educación en Valores) Invisible (Premio Platino al Cine y Educación en Valores).