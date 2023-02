Con una década de carrera, Sebastián Yatra no cree todo lo que ha alcanzado

Sebastián Yatra ha completado este año una década de trayectoria profesional y aún no puede creer que ha sido cercano a Tom Hanks, que ha besado a una chica Almodóvar, que cantó en los Oscar y que está por conducir Premio Lo Nuestro el próximo jueves en Miami.

Nunca voy a normalizar la vida que tengo", aseguró este viernes el cantante colombiano de 28 años en una entrevista con EFE.

Mientras se preparaba para viajar a Río de Janeiro, donde además formará parte este sábado de las celebraciones del Carnaval, Yatra reconoció que sus experiencias de los últimos 10 años son producto de "intenso trabajo y mucha disciplina", pero tiene muy claro que también hay una buena dosis de suerte.

Por ejemplo, el video de su nueva canción "Una noche sin pensar" tiene como protagonista a la actriz española Milena Smit, quien no solo protagonizó con Penélope Cruz la más reciente película de Pedro Almodóvar (Madres paralelas, 2021), sino que es la estrella de "La chica de nieve", la serie española de Netflix.

Unos amigos que hablaron de ella para el video y como nos seguíamos en Instagram se lo propuse directamente y me dijo que sí de inmediato", recordó. Eso sucedió en octubre pasado, mucho antes de la locura con la serie.

"Una noche sin pensar" es el primer tema lanzado por Yatra en seis meses y la punta de lanza de su próximo disco, que aún está grabando y que promete que será "de diversión y celebración", aseguró.

Este primer sencillo tiene una base que fusiona la música disco con ritmos tropicales. "Se pueden identificar los que quieren una noche loca o los que están despechados. Es para disfrutar, pero también para recordar, pero siempre bailando y celebrando la vida".

Desde El psicólogo hasta Encanto

Cuando en 2013 Yatra buscaba lanzar "El psicólogo", su primera canción, lo único que tenía claro era que quería ser cantautor. Reconoce que "jamás" imaginó la locura en la que se convertiría su vida, que entró en turbo el año pasado gracias a la popularidad de la banda sonora de la película de Disney "Encanto", donde canta "Dos oruguitas", el tema principal.

Mucho menos que tendría que lidiar con las decenas de detectives digitales que examinan en las redes sociales, con la esperanza de detectar pistas sobre su vida personal.

Quisiera que esos detectives tuvieran un signo azul sobre la cabeza para saber de quiénes uno se tiene que cuidar", dijo con una de esas sonrisas que esconden frustración. Y es que Yatra aseguró haber aprendido a separar la vida privada de la profesional.

"Antes vivía todo a la tremenda y pensaba que todo había que sacarlo. Ahora ya sé que hay que cuidar las cosas personales que son importantes", afirmó tras reconocer que está "feliz", al hablar de su vida romántica, en la que se le ha relacionado con la cantante española Aitana.

El que su nuevo tema "Una noche sin pensar" narre la fantasía de una noche con una antigua novia, ha llevado a esos detectives a buscar señales de que habla de su ex más famosa, la cantautora argentina Tini tras casi tres años de separación.

Dice que no le gusta y que para él es muy importante hacer las cosas "de la forma en que voy sintiendo que están bien para mí".

La verdad es que no todo lo que escribo tiene que ver con mi vida actual. Hay canciones que están hechas desde hace tiempo y salen cuando es el momento. Si hay una que creo que el público va a disfrutar y me gusta como quedó la lanzo. No me guío por lo que van a interpretar", afirmó.

Si bien Yatra se ha vuelto un experto a la hora de preservar su intimidad, no tiene problemas en proclamar su amor por la televisión. "Me encanta, me parece un medio espectacular que da para transmitir todo", explicó.

Por eso aceptó la invitación de Univision de ser conductor de Premio Lo Nuestro, donde además es el más nominado, con un total de diez categorías.

Ya tuve la experiencia en Premios Juventud, totalmente novato. Ahora ya me siento mucho más seguro y con muchas más herramientas", expresó.

Su currículum incluye hoy en día dos temporadas en la edición colombiana de "La Voz" y una en la española, aunque repetirá allí este 2023, además de protagonizar la serie de Netflix "Érase una vez, pero ya no".

Le emociona repetir la animación con la mexicana Alejandra Espinoza, "quien es mi maestra en todo esto" y trabajar con Paulina Rubio, con quien solo ha cruzado saludos en algún evento. "Quiero conocerla, conversar con ella", indicó.

Yatra, además, presentará su nuevo tema en el escenario del Miami-Dade Arena, donde se entregarán los galardones el próximo 23 de febrero, y "ojalá" ganarse alguno.