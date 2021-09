Comienza la cuenta atrás para “Nuestra Belleza Latina”

Este domingo 26 de septiembre Univision pondrá al aire la edición número de 12 de su reality show “Nuestra Belleza Latina”.

Seis mil jóvenes, de distintas partes de Estados Unidos, hicieron casting virtual para ser una de las 10 chicas que entraran a la mansión, dispuesta para seguir sus historias de vida y sacar lo mejor de cada una de ellas, reseñó Últimas Noticias.

“Estamos más que listos para cambiar vidas, cumplir sueños y abrir caminos”, comentó la animadora del programa Alejandra Espinoza en la cuenta de Instagram oficial.

Como se anunció, desde hace días, en el jurado figura la conductora y modelo colombiana Daniella Álvarez, un ejemplo de lucha y superación tras perder la parte inferior de una pierna. A la mexicano-americana Espinoza se suma la puertorriqueña-americana Giselle Blondet, el español Jomari Goyso y el animador y comediante azteca Adal Ramones.

Como dignos representantes del talento venezolano veremos al cantante, actor y animador Gabriel Coronel detrás del escenario y a la bella Migbelis Castellanos, actual ganadora de NBL, como reportera digital.

“Por primera vez estaré desde el backstage acompañando este proceso de elegir a la próxima reina”, dijo Coronel en el último video colgado en el Instagram de Nuestra Belleza Latina.

El team se completa con la cantante, modelo y actriz americana de ascendencia dominicana Amara La Negra como anfitriona de la mansión, quien también ha mostrado su emoción en redes sociales.

“Empieza la nueva temporada con un grupo de mujeres –de todas las edades y diferentes orígenes– que han puesto su vida personal y profesional de lado para ir en busca de su sueño de ser la próxima estrella de Univision”, informó Univision en un comunicado.

Una vez dentro del show deberán superar diversos retos para mantenerse en la competencia, anclados al canto, la actuación, la animación y el baile, entre otras. Su interacción en redes sociales y su acercamiento al público también será determinante para dar con la ganadora. Pero sin duda será el carisma, el don de gente y la simpatía las que permitan a la ganadora lograr la meta, informó Últimas Noticias.

La sorpresa de si habrá o no una venezolana en el camino por el título se sabrá, finalmente, este domingo. Habrá que cruzar los dedos para que sea así y no se descarte un “Back to Back”.

Se espera la confirmación de la participación de la zuliana Valeria Badell, Reina Hispanoamericana Venezuela 2019 y miss del Concurso by Osmel Sousa.