Chyno Miranda y Natasha Araos están juntos; desmienten rumores de separación

Recientemente, surgieron rumores de que el cantante Jesús Miranda, conocido como Chyno, se separó de su esposa Natasha Araos. Sin embargo, el equipo del artista se encargó de desmentir dichos rumores.

“Nos comunicamos con el equipo de Chyno y niegan rotundamente estos rumores y sinceramente nos alegra muchísimo porque después de que la semana pasada Chyno y su esposa hablaran tan lindo uno del otro, sería muy triste que estuvieran viviendo eso”, comentaron en el programa El Gordo y La Flaca.

El rumor surgió luego de que en el programa Chisme No Like, el conductor Javier Ceriani dijera que Araos le había pedido al cantante que se fuera de su casa, motivo por el que el intérprete habría regresado a Venezuela para seguir su proceso de recuperación.

Por otro lado, Natasha Araos respondió contundentemente a una de sus seguidoras, quien le pedía que ayudara a Chyno a salir de su depresión. “¿Y qué he hecho por casi un año desde que sucedió todo? ¿Quién crees que lo cuidaba, bañaba, vestía? ¿Lo llevaba a terapias, doctores?”.

Asimismo, dejó saber a sus seguidores en un mensaje a través de sus historias de Instagram que en este momento de su vida solo se encuentra enfocada en las cosas positivas que ha podido cultivar tales como su familia y su matrimonio.

La venezolana comentó que se encontraba nostálgica tras ver algunos videos de cuando su hijo Lucca estaba más pequeño. “Realmente el tiempo pasa volando, o sea, realmente en un abrir y cerrar de ojos pasaron 2 años (…) Hay que vivir el aquí y el ahora mi gente, hay que aprovechar el momento de vivir, de apreciar a la gente que tenemos porque el tiempo no perdona”.

Por su parte, Nacho también fue consultado por el programa que inició la polémica, por lo que pidió no ser involucrado en la controversia, alegando que no podía hablar del tema.

“Estoy preocupado de que me escriban a mí, otra polémica levantada, yo les pido de corazón que no me involucren en esos temas polémicos, se los imploro. Lo que es de mi compañero es de él. Yo no tengo la autorización de ella (Araos) para usar su imagen, no puedo usar la imagen de alguien que no me ha dado su consentimiento”, explicó.

El año pasado Chyno, luego de contagiarse de Covid-19, sufrió una neuropatía periférica y luego encefalitis. Desde entonces, el cantante ha estado en un largo proceso de recuperación, en el que pareciera que su esposa ha sido una persona importante pues lo apoyaba y motivaba a seguir adelante todos los días y a nunca perder la fe.

“Fue súper importante, un apoyo impresionante y estoy aquí gracias a ella”, confesó Chyno con lágrimas en los ojos en una entrevista el año pasado.