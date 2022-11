Chyno dice estar bien y confiesa que "fue horrible" estar en Tía Panchita [+Video]

El cantante Chyno Miranda apareció este sábado en un video en el que asegura que está bien y se siente "más fuerte que nunca".

En medio de la polémica situación en la que se ha visto envuelto, el artista tildó de "horrible" su estadía en el centro de rehabilitación Tía Panchita, del que lo sacaron esta semana. "Mi gente, por acá Chyno Miranda, estoy bien, gracias a todos. Más fuerte que nunca", comentó en el material, difundido en redes sociales.

Contó que se encuentra en un centro privado en la zona de la Alta Florida, en Caracas, donde está siendo "muy bien atendido".

"Estoy mejor que nunca gracias a Dios, muy bien atendido, en Tía Panchita no, horrible esa mier%#$. Gracias a todos por su cariño, por su apoyo, de verdad que fue bastante engorrosa la salida de Tía Panchita, pero estoy feliz", expresó.

"Agradezco a toda la gente que ha participado, a la Fiscalía, a todos, a mi novia, a los fanáticos, gracias por el apoyo", agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Despierta America (@despiertamerica)

Poco antes de que saliera este video, Alcira Pérez, su madre, había denunciado que no conocía el paradero de su hijo.

“Presidente (Nicolás Maduro), vicepresidenta, fiscal general de la República, por favor, ayúdenme. Yo soy Alcira Pérez, soy la mamá de Jesús Miranda, no sé dónde está. Se lo llevaron de la clínica el miércoles y él necesita tener un tratamiento para que no me retroceda en todo lo que ha evolucionado desde que lo tengo en la clínica”, dijo.

En su declaración, añadió: “Se lo llevaron de manera injusta, cosa en la que no estoy de acuerdo porque yo soy la mamá de Jesús y yo soy la que lo cuida y tiene la potestad de decidir hacia dónde va mi hijo. Por favor, ayúdenme, yo quiero saber dónde está y hablar y estar con él”.

Esta semana, el artista fue sacado por su novia y algunos funcionarios de seguridad del centro de rehabilitación Tía Panchita. Esto debido a que estaba en "condiciones precarias".

El intérprete estaba en el lugar debido a que tiene una neuropatía periférica luego de haber contraído covid-19.