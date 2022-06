Christian Nodal intentó suicidarse y su abuela le salvó la vida

Christian Nodal tuvo una entrevista con la revista Rolling Stone en español este fin de semana. El cantante es parte de la portada de la edición de julio, donde contó que en su adolescencia intento suicidarse, información que no se sabía del intérprete de “Botella tras Botella”.

El cantante hizo dicha confesión a la revista porque vivó momentos difíciles en su infancia, pues no contó con el apoyo de su madre, Cristy Nodal, ya que tenía epilepsia y su padre se hizo responsable de la familia por varios motivos, así que Nodal tuvo que irse a vivir con sus abuelos, reseñó Tiempo X.

“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: '¡Christian! ¡Chamaco pendejo!'", contó Christian Nodal a la revista Rolling Stone.