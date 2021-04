Chris Hemsworth siente que no lo consideran un “actor serio”

El actor Chris Hemsworth defendió el trabajo físico que requiere su trabajo, y señaló que existe una diferencia en cómo se percibe a los actores cuando desarrollan músculo para un papel, y cuando ganan o pierden una cantidad “poco saludable” de peso para otro rol.

En una conversación con el medio inglés The Telegraph, se tocó el tema de los actores serios, a lo que Chris respondió que “hay una estética que el papel requiere”, así que expresó no sentir que lo consideren un ‘actor serio’, reseñó la revista Ronda.

El cuidado del cuerpo se percibe como vanidad, mientras que, si yo subiera de golpe un montón de peso no saludable, o me pusiera insanamente delgado para un papel, probablemente me llamarían actor serio“.