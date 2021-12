Chiky Lorens denuncia trató homofóbico en el Hotel Pestana

Chiky Lorens, interpretada por el actor Juan Alejandro Solórzano, denunció este viernes que fue víctima de discriminación y homofobia cuando intentó ingresar al Hotel Pestana, en Caracas.

En su cuenta de Instagram, Chiky Lorens explicó que acudió al hotel para fotografiar a su sobrina, a la que le pagaron un full day a propósito de sus 15 años, reseñó El Nacional.

Al llegar a la recepción, le pidieron un documento de identidad con su género. Pero la artista les explicó que, dado el personaje que representa, no contaba con ningún documento que la identificara como Chiky Lorens.

“Al llegar al hotel me dice una chica que está en la recepción: ¿Usted quién es? Ella me ha dicho que sin identificación de mi género yo no podía entrar al hotel. Evidentemente olía a homofobia, y así fue. La señora me alega que es que nadie puede entrar al hotel sin identificación. Yo le dije que no tenía identificación porque yo quiero ser mujer, estoy de mujer, y tengo un pipí entre las piernas“, contó.