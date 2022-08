Carmen Villalobos se renueva en la cocina de Top Chef VIP en EE.UU

Carmen Villalobos se estrenó este mes como conductora de un programa de telerrealidad en Estados Unidos. “Ni lo busqué y ni me lo esperaba, pero ha sido una experiencia refrescante y renovadora”, dijo la actriz y modelo colombiana en entrevista con Efe.

La artista, famosa por protagonizar telenovelas como “Sin senos no hay paraíso”, “El Señor de los Cielos” y “Café con aroma de mujer”, se está dejando ver como nunca antes en “Top Chef VIP”, un programa de la cadena hispana Telemundo.

“Nunca me había presentado al público como yo misma”, indicó Villalobos al explicar que si bien ha sido presentadora varias veces, siempre había sido siguiendo un libreto.

La invitación de Telemundo para que encabezara el elenco del programa le vino como anillo al dedo. “La verdad es que en mi caso el trabajo siempre es bienvenido. Yo amo mi trabajo y me hace feliz y es una bendición cuando uno pasa por los vaivenes de la vida”, manifestó.

Más que un vaivén, la vida le dio un revolcón entre finales de 2021 y 2022. Villalobos pasó meses haciéndose la sorda a los rumores de su relación de 13 años con su colega y compatriota Sebastián Caicedo.

La pareja anunció su divorcio en julio tras dos años de matrimonio. Casi al paralelo, Telemundo anunció que Villalobos sería la conductora del programa. “Mi verdadera pasión es lo que hago, es lo que siempre ha sido una certeza en mi vida”, expuso.

“Mi acercamiento siempre ha sido a través de la disciplina y el trabajo duro. Yo no creo en atajos cuando uno quiere estar orgulloso de lo que hace”, subrayó.

Esta vez la pasión la ha llevado a un terreno que le era ajeno. No solo es la conducción de un “reality”, sino la cocina. “He descubierto que lo más difícil es hacer postres. Es a lo que me quiero dedicar ahora, pero he aprendido muchísimo de las demandas de la profesión de chef”, indicó.