Carlos Vives y Camilo por primera vez juntos en "Baloncito Viejo"

Los cantautores colombianos Carlos Vives y Camilo, ganadores del Grammy Latino, unieron sus voces por primera vez para el estreno del sencillo titulado "Baloncito Viejo".

En la canción y el video musical, Vives y Camilo expresan la metáfora del amor a través del fútbol en donde utilizan el "baloncito Viejo" como símbolo del amor y la importancia de jugarlo de forma responsable para no lastimar al otro.

"Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, por dónde vienes te vas / Si vas a tirarme lejos, como un baloncito viejo / Entonces no juego más", dice parte de la canción.

Es un tema que combina los sonidos característicos de Colombia que Vives siempre incluye en sus producciones y el romanticismo de ambos artistas, que sale bajo el sello Sony Music Latin.

"Baloncito Viejo" estuvo bajo la producción de Carlos Vives, Andrés Leal y Martín Velilla, y fue compuesto por Carlos Vives y Camilo, junto al nominado al Grammy Latin Jorge Luis Chacín, Andrés Leal y Martín Velilla.

El video musical con la dirección de Felipe Montoya, Sergio Ramírez para Mestiza Films y la dirección creativa de Carlos Vives, fue grabado en Miami.

Es una historia que viaja en el tiempo y se desarrolla en un club deportivo del siglo XIX. El video se inspira en la estética, el vestuario y la escenografía de producciones tales como The English Game.

En el audiovisual los artistas juegan fútbol, el juego de pelota que los ingleses consolidaron y llevaron a todas partes del mundo, en donde realizan un duelo para jugarse por el amor de la protagonista a medida que el juego está en proceso.

El protagonista, interpretado por Lucca Pietro, juega en el equipo contrario a los artistas, y el partido es una representación de lo que sucede en el amor, en donde a veces se gana y a veces se pierde, donde la lucha es incansable y se sueña con el momento de la victoria: estar con la persona que deseas.

En el video hay una aparición especial de la madre de Carlos Vives, Aracely Restrepo, en el video musical y "Baloncito Viejo" formará parte del próximo álbum de Vives "Cumbiana 2".