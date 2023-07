Carlos Paúl Colina presenta “Retratos de mi propio ser”, “una profunda reflexión sobre los límites del amor”

Carlos Paúl Colina sumó otra pieza a su cartera de escritos, esta vez presentó el libro “Retratos de mi propio ser”, manuscrito que catalogó como “una data de su sentir y una profunda reflexión sobre los límites del amor”.

En esta oportunidad, el poeta, artista visual (dibujante) y realizador audiovisual, mostró su escrito durante la 5ª Feria Independiente del Libro de Maracaibo realizada el pasado domingo 16 de julio desde el majestuoso Teatro Baralt.

El egresado en Letras de la Universidad del Zulia (LUZ) precisó que esta propuesta literaria está compuesta por 70 páginas de poemas que se gestaron en pandemia del coronavirus.

“Estos son una data de mi sentir y una profunda reflexión sobre los límites del amor. Un acercamiento más íntimo a mi universo poético como autor”, refirió el escritor, conocido por sus labores gerenciales en el campo de la moda, dirección de arte, música y periodismo.

“Retratos de mi propio ser”, no es el primer material del autor, su trabajo artístico está integrado por las siguientes obras: “Bajo la profundidad del cristal”, premio único en el género de poesía, del concurso nacional literario La Abeja Obrera 2006, en homenaje a Efraín Cuevas publicado por URUA Editorial en 2006; “Detrás del coral” (poesía), “Sueltos como olas” (caligramas), “No quiero silencio”, Audio libro (poesía) 2021. “Amores mágicos” (poesía) n° edición 1 por Ediciones Afrodita en Argentina 2023, “La fanzine” edición N°0005 (poesía) en Guatemala 2022. “La fanzine” edición N°0006 (poesía) en Guatemala 2022 y Sagrados corazones (una serie de pinturas de corazones con materiales diversos que nacen de sus poemas).

En 2021 Sultana del Lago, Editores presentó las obras y poéticas tituladas: “Rota, niño de mis ojos, descarnada” y “Espero no regresar jamás”, cuatro primeras partes de un extenso trabajo creativo alrededor de la figura y esencia de Frida Kahlo, denominado “Cartas para el ser”.

En corto con el autor

P: ¿Podrías explicarnos cuándo y cómo se despertó en ti la vocación literaria?

R: “Viene de familia, leer, crear, el bien hablar y el apetito por conocer sobre el mundo desde niños nos fue sembrado a todos. Afortunado me siento al mirar atrás y ver que los libros siempre fueron un recurso de entretenimiento en mi familia. Jugábamos sí, pero la educación era importante, tanto que hoy día hemos logrado más de lo que pensamos alguna vez podríamos lograr”.

¿Recuerdas el primer libro que leíste? ¿Y la primera historia que escribiste?

“Lo recuerdo como si fuera ayer, La Metamorfosis de Kafka. Era pequeño, en mi escuela primaria hacían tardes de cine en la biblioteca y mientras todos mis compañeritos veían una película yo tomaba este libro y lo leía en el último puesto sentado, duré un año entero leyendo porque iba solo dos veces por semana a la biblioteca en los turnos que asignaban a mi sección “3B”. Quizás no sea una historia lo primero que escribí, pero mis primos me llamaban escritor porque era yo quien les escribía las cartas de amor para conquistar a sus novias, este oficio me siguió hasta la universidad, siempre uno que otro amigo me pedía redactar o reescribir algún mensaje o carta para cortejar. Digamos que inicié escribiendo de amor, y creando historias para unir a parejas. Después me enamoré de la poesía”.

¿Cuál fue el primer libro que te impactó?

“Alejandra Pizarnik, poesía completa, a este le siguió La Última Inocencia, que más allá del impacto me mostraron a una autora de voces múltiples, una joya de la literatura latinoamericana de valor incalculable, una mujer transgresora que se muestra toda en letras”.

¿Quién es tu escritor favorito?

“Mencionar a uno solo no puedo, pero de mi propia lista de grandes escritores siempre muy cercanos a mí están Pablo Neruda y Walt Whitman”.

¿Alguna manía rara a la hora de escribir y tu sitio para hacerlo?

“Todo lo escribo primero en libretas a mano con lápiz, con fechas y lugares donde lo hago, después transcribo; eso como manía y decir que tenga un lugar favorito para escribir no podría. Creo que es algo tan mío que donde sea lo hago”.

¿Qué estás leyendo ahora?

“Ahora mismo estoy leyendo nuevamente del escritor León Tolstói la novela Ana Karenina, un placer culposo o una obsesión recurrente”.

¿Tienes algún género que prefieras más que otro?

“No tengo favoritos, soy de los que piensa que el ser nunca puede estar apartado de la lectura”.

¿Por qué eligió ser escritor?

No lo elegí, yo nací así.

5ª Feria Independiente del Libro

Se conoció que en esta feria más de 80 autores, regionales, nacionales e internacionales se dieron cita en la región para disfrutar de actividades culturales entorno al mundo del libro. 10 días de fiesta literaria reunieron en un mismo lugar a escritores de Chile, Colombia, México, Haití, Costa Rica, Nicaragua, y Venezuela.

“Estar presentando mi libro en un evento tan importante como la Filmar, es muy valioso para mí y que sea en mi tierra lo es aún más”, comentó Colina.

Esta edición de la Filmar cuento nuevamente con el apoyo del Centro Rafael Urdaneta, el Consejo Legislativo del estado Zulia, el Acervo Histórico del estado Zulia y la editorial Sultana del Lago; además que fue coorganizada por la Universidad del Zulia a través de Fundabaralt, que desde el año 2018 le ha servido de sede para este evento.