Cardi B elimina su cuenta de Twitter tras ataques de sus fans

La noche de este pasado 3 de abril se realizó la entrega de los Grammys, evento que reunió a grandes celebridades de la música; sin embargo quien dio de qué hablar pese a no haber asistido a la gala fue la rapera Cardi B.

La cantante estuvo nominada como Mejor Interpretación Rap y aunque no fue la ganadora de la terna, sí recibió fuertes críticas por parte de sus propios seguidores, lo que la llevó a cerrar su cuenta de Twitter, reseñó TV Notas.

Cardi, decidió abandonar la red social luego de un fuerte enfrentamiento con sus fans, quienes vieron como una traición que la rapera decidiera perderse la gala de premiación: “¿Por qué emocionarnos si sabes que no vas a ir a los Grammys desde el principio? necesitas tomar a sus fans más en serio”, “Apuesto a que a tu hijo no le gustaría que estés de c*lo, mientras te burlas de los fanáticos y no dejas caer música”, fueron solo algunos de los mensajes que recibió.

Ante esta situación y muy a su estilo, la famosa decidió tomar medidas drásticas; no sin antes responder a los ataques y hasta llamó est*** a sus propios seguidores: “Voy a borrar Twitter, pero Dios mío, odio a esta est*** base de fans. Tienen que ser los más est****, criticando a mis hijos solo porque creían que iba a ir a los Grammy y no fui”, escribió.

“¿Qué les pasa? ¿Cuándo di a entender que iba a ir? Es una maldita locura. No puedo más. Tengo que protegerme”, dijo a través de un live, documentado por el sitio 'Six Page'”, remató.

Tras estas palabras, varios usuarios reportaron que al buscar la cuenta de la celebridad esta aparece como inexistente; aunque por el momento no se sabe si la decisión es definitiva o solo un arranque de la rapera.