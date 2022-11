Caramelos de Cianuro sonará su rock en la terraza del CCCT

El músico, productor y vocalista de la banda "Caramelos de Cianuro", Asier Cazalis, expresó su alegría tras anunciar el "Tour Control 2022" que se realizará en la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) el próximo 3 de diciembre.

"A la medida que nos vamos haciendo más viejo, los conciertos se hacen más largos. En esta gira hemos alargado el repertorio; la idea es que todo el mundo esté contento. Intentamos abarcar lo nuevo, lo viejo, todo (…) la banda no había sonado tan bien como hasta ahora, con músicos increíbles. Estamos en un buen momento, no estamos cansados, pero sí muy bien engranados", dijo.

En entrevista concedida a Esteninf Olivarez y Luis Miguel Núñez para Unión Radio, Cazalis aseguró que su faceta como cantautor es lo que más disfruta, tener el reto de enfrentarse a escribir un nuevo tema que pueda seguir conquistando a sus fanáticos.

"Es bonito que las canciones perduren y que no sean tan pesadas. ‘Pégale con el martillo’ es una canción que no la asociaría con los niños, pero a ellos les encanta, porque es muy caricaturezca u onomatopéyica. Es una letra surrealista que no tiene sentido", agregó.