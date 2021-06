Cantante Bonny Cepeda admite haber recibido $60.000 de Maduro para cantar en Caracas

El merenguero dominicano Bonny Cepeda reveló este martes 1° de junio haber recibido unos 60.000 dólares por parte del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, para ir a cantar a Venezuela y justificó que él es un artista y que va a donde lo llaman para ofrecer su show.

Cepeda, entrevistado en República Dominicana en un programa llamado Alofoque Radio Show, indicó haber hecho shows en dos oportunidades con Maduro y dijo que en el primero de ellos no cantó sino que lo hizo gratis. Afirmó que cuando va como artista o cantante, no está juzgando al cliente que lo contrata.

“Yo he llorado (…) He visto aquí a una muchacha venezolana vendiendo caramelos. Eso es otra cosa. Nosotros los artistas cuando salimos a trabajar o cantamos en el país que nos llaman no podemos depurar al cliente porque cómo seria esto. Mire, me contrataron, mande un papel de buena conducta”, resaltó.

Expresó que hay una parte de los venezolanos que considera a Maduro como violador de DD. HH. o genocida, pero que a él “no le consta” y resaltó que si lo vuelven a invitar, iría a cantar. Santiago Matías, uno de los conductores del programa, le ofreció la misma cantidad de dinero para que no volviera a Venezuela a hacer un show al mandatario y Cepeda se lo aceptó.

Señaló que en su carrera se ha presentado ante personajes como el capo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, y al expresidente de Panamá, Manuel Antonio Noriega, cuando estaba en el poder, e incluso a Cuba, aunque especificó que en esa ocasión fue para cantarle al pueblo de la nación antillana.

Bonny Cepeda resaltó que cuando está en el papel de viceministro de Cultura, lo hace en “visita oficial de Estado” pero enfatizó que cuando acepta un show se “desprende” de su rol en el Ejecutivo y va como artista. En ese sentido, dijo que organismos como la OEA y otros países que no están de acuerdo con lo que pasa en Venezuela tienen las herramientas para hacer frente en el campo político pero no en el entretenimiento.

“Yo canté en la Plaza Bolívar. A mi no me consta que Maduro sea genocida. Eso es lo que una parte del pueblo dice. Eso es lo que se tipifica. Hay una parte del país que la pasa bien y otra que no. La que la pasa bien ahora es la que gobierna (…) si me llamara Juan Guaidó para cantar en la Plaza Bolívar, iría”, resaltó.

Cepeda afirmó que si va en papel de representante del Estado dominicano, se debe pasar por un proceso. “Como ministro no puedo ir a visitar un sistema con el que no se está de acuerdo en mi país”.

Reveló además que regresa al país el próximo 21 de junio “a cantar en una boda de opositores”.

Es importante destacar que la última visita de Bonny Cepeda a Venezuela fue para celebrar el cumpleaños años de Maduro en noviembre de 2020. En varias ocasiones, el mandatario nacional ha hecho hincapié en que el país tiene bloqueados sus recursos para comprar medicinas e insumos que necesita el país y apela por la comunidad internacional para que le permita tener liquidez y subsanar las necesidades de los venezolanos.

En entrevistas anteriores Bonny Cepeda ha negado tener vínculos con Nicolás Maduro. En 2019 dijo al medio Mas VIP que ha sido invitado por el gobierno venezolano, hace unos años, al concierto “Suena Caracas”, y una vez allí, el jefe del Estado lo quería saludar.