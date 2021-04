Caitlyn Jenner, ícono transgénero, se postulará a gobernadora de California

La exestrella olímpica y miembro del clan Kardashian, Caitlyn Jenner, anunció este viernes que presentó los documentos para postularse como gobernadora de California. Su solicitud la hace en un intento por convertirse en la primera transgénero estadounidense en acceder a un cargo político de alto perfil.

“¡Estoy adentro!”, dijo la exdecatleta de 71 años en un comunicado. Asimismo, agregó que lanzará formalmente su campaña, presumiblemente como republicana, más adelante.

Y agregó: “Soy una ganadora probada y única outsider que puede poner fin al desastroso período de Gavin Newsom (demócrata) como gobernador”.

Otras publicaciones como Politico y CBS News detallaron el jueves que Jenner va a reunirse con un grupo de asesores para preparar su estrategia como gobernadora.

Jenner milita en el Partido Republicano, una formación que hace años que no gana en California y cuyos éxitos electorales estuvieron vinculados a estrellas como Clint Eastwood, exalcalde de la localidad de Carmel.

La estrella, que fue una de las protagonistas del reality show Keeping up with the Kardashians, ha dicho en entrevistas que se identifica como conservadora en lo económico. También se describió como liberal en los asuntos sociales, siendo una de las activistas transgénero más influyentes de las filas republicanas.