Britney Spears revela que el bótox le destrozó la cara: "Parecía que alguien me golpeó"

La "Princesa del Pop", como es conocida a nivel mundial, indicó que ahora utiliza un producto contra el envejecimiento llamado SiO. Expresó que no vale la pena gastar miles de dólares en un tratamiento que le causa daños. "Me puse bótox y no estaba muy contenta con eso porque me hinchó la frente e hizo que la pesadez de mis párpados se cayera", manifestó