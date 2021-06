Britney Spears pide poner fin a su tutela: “Es abusiva”

"Esta tutela está pagando el sueldo de mucha gente. Estoy harta", aseguró la cantante ante un juzgado de Los Ángeles durante una intervención telefónica llena de declaraciones contundentes como: "no soy feliz", "no puedo dormir" y "me sentí drogada"