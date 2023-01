Brendan Fraser se alzó con la categoría de mejor actor en los Critics Choice Awards 2023

Brendan Fraser —la estrella de Hollywood de la década de los 90— sorprendió con su regresó a la temporada de premios de forma célebre al ganar como Mejor Actor por su papel en The Whale, el más reciente filme de Darren Aronofsky, reseñó Infobae.

Entre lágrimas, el actor agradeció haber sido seleccionado para el proyecto, por ser nominado y por trabajar con personas talentosas como Hong Chau y Sadie Sink. “Esta película es sobre el amor, la redención, es sobre encontrar la luz en el lugar oscuro y tengo mucha suerte de haber trabajo con este elenco”, reconoció.

La presencia del actor de 57 años cautivó a sus admiradores y detractores al resaltar en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2023, luego de no asistir a la octagésima entrega de los Golden Globes, en donde también fue nominado a Mejor actor de drama.

Si están luchando contra la adversidad o están en un lugar oscuro, quiero que sepan que si tiene la energía de ponerse de pie, pueden salir adelante”, expresó quien se alejó de la industria por más de una década, luego de ser desprestigiado tras sufrir acoso sexual.

Pese a que no se esperaba la asistencia del protagonista de La Momia, impactó al presentarse en el Fairmont Century Plaza Hotel de Los Ángeles, en medio de las aclamaciones que The Whale, Fraser y Aranofsky han recibido.

La cinta también cuenta con las actuaciones de Sadie Sink, Ty Simpkins y Hong Chau, quienes también han sido parte de las críticas favorables que el proyecto se ha llevado.

The Whale cuenta la historia de un hombre de casi 300 kilogramos con problemas de autoestima, depresión y que come sin parar, en espera de su propia muerte; se trata de Charlie, protagonizado por Brendan Fraser. Charlie rompió todas la relaciones de su vida, incluyendo a su ex esposa y su hija adolescente (Sadie Sink).