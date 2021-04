Boy George busca a un actor para que lo interprete en su película biográfica

El cantante británico Boy George lanzó el martes un casting para encontrar al actor que va a encarnarlo en una película biográfica musical que comenzará a filmarse próximamente.

El líder de Culture Club, cuyo nombre real es George O’Dowd, acudió a las redes sociales para hacer el anuncio. En un video dijo que el actor de Line of Duty, Daniel Mays, interpretará a su padre y agregó en broma que hay rumores de que aparezca Keanu Reeves, reseñó El Mercurio.

“Estoy muy emocionado de anunciar que la película de mi vida y Culture Club llamada Karma Chameleon se rodará este verano en Londres y alrededor del mundo”, afirmó. “Solo hay un problema y es bastante importante: ¿Quién va a interpretarme? Estamos buscando un actor joven valiente, de cualquier parte del mundo”, agregó.

La película, escrita y dirigida por Sacha Gervasi, contará los humildes comienzos del cantante en una familia de clase trabajadora irlandesa, hasta su ascenso a la cima de las listas internacionales con Culture Club.

Culture Club, ganador del Grammy, se formó en 1981 y es conocido por los éxitos “Karma Chameleon” y “Do You Really Want to Hurt Me“.

El nuevo filme, financiado y producido por Millennium Media, sigue a otras biografías musicales lanzadas en los últimos años, como “Rocketman” sobre Elton John y “Bohemian Rhapsody” sobre Freddie Mercury y Queen.

“Boy George y Culture Club han sido una inspiración para mucha gente por eso haremos la película. Específicamente, la forma sin complejos de George de ser fiel a sí mismo. Ha allanado el camino para que las personas vivan su verdad como individuos valientes”, dijo Jonathan Yunger, copresidente de Millennium Media, en un comunicado.

“Esto es más relevante hoy que nunca”, agregó.