Belinda se sincera sobre su ruptura con Nodal

Belinda se sinceró, finalmente, frente a la prensa sobre los motivos que la orillaron a romper con su polémico exnovio.

Hasta el momento, La actriz había optado por mantener silencio después de la ruptura con el compositor mexicano, pero, recientemente, se ha sentido más fuerte para hablar sobre su proceso de duelo.

La protagonista de “Bienvenidos a Edén” aprovechó la publicidad y fama que ha tenido desde que rompió con Nodal para lanzar y promocionar sus nuevos proyectos, como la serie de Netflix y próximas canciones a estrenar.

Fue así que sostuvo una conversación casual con la revista “Vogue” sobre cómo lleva su ruptura con el cantante de música regional, a 4 meses desde que se dijeron adiós. Durante el encuentro, ella aseguró que fue un error haber iniciado un romance con el intérprete de “La sin vergüenza”.

“Así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner ‘la cagué’ en Vogue? Pues pon que la cagué en todos los aspectos”, sostuvo la cantante. “Ahora ya estoy mejor, de los errores se aprende”, concluyó.

Fue un error hacer pública su relación

Asimismo, Beli se sinceró y confesó que no volvería a exponer su vida sentimental a la prensa como lo hizo con su ex. “No lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo expuse”, declaró.

Desde su rompimiento con Christian en febrero de este año, han circulado varios rumores en torno a su separación, pero Belinda nunca había tocado el tema de manera pública, ya que eligió centrarse en su carrera y proyectos.