Belinda revela que dio positivo a Covid-19

Durante una entrevista para promocionar su nuevo tema en el programa Hoy, la vocalista nacida en España, Belinda, dijo que ya forma parte de la lista de contagiados de Covid-19.

Según el medio mexicano, la diva pop “la pasó muy mal”, aunque dijo que ya estaba “de salida” de la enfermedad. El padecimiento ha mantenido a la cantante alejada de sus redes sociales, algo que ya habían notado sus seguidores, reseñó el portal Chévere.

Previamente a esta intervención, la revista Quién había reportado que la también actriz estaba enferma del virus y por el momento recuperándose en su casa en México.

La confesión de Belinda surgió cuando en el encuentro le preguntaron si ya se había puesto el pinchazo inmunizador. “Yo todavía me tengo que vacunar. No lo he hecho porque me acaba de dar Covid a mí, entonces no puedo vacunarme”, contó la estrella musical.

Nueva música

La entrevista fue con motivo de promocionar el sencillo “La niña de la escuela“, donde la intérprete colaboró con la argentina Tini y la española Lola Índigo. El trío se conectó por videollamada.

“Cuando me mandaron la canción fue como literal, una adrenalina, una dopamina en mi cuerpo. Además, tiene ese significado tan importante de que a todas nos pasa que en algún momento de nuestra vida nos sentimos como que nadie nos entiende, que a lo mejor no le gustamos al niño que nos gusta”, expresó Belinda.

El video, estrenado el primero de julio ya rebasa las 20 mil visitas, y según Reforma, ya tiene su respectivo desafío en TikTok, donde los usuarios desempolvan el baúl de los recuerdos colegiales para así publicar fotos de aquellos tiempos.

En un momento de la entrevista regresaron al tema del contagio por el Covid-19 y fue allí cuando Índigo confesó que dio positivo en el mes de febrero, mientras que Tini dijo que hasta el momento no ha contraído el virus.