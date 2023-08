"Barbie" revienta la taquilla y alcanza los 1.000 millones de recaudación a nivel mundial

"Barbie", de la estadounidenses Greta Gerwig, superó los mil millones de dólares de ingresos mundiales y se convirtió en la primera película dirigida por una mujer en recaudar esa cifra

La película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling recaudó más de 1.039 millones de dólares en todo el mundo, incluidos 459 millones en América del Norte, refirió el portal estadounidense CNN.s

"Barbie" también ha tenido un buen recibimiento en China, considerado el segundo mercado más grande del mundo, pese a "carecer del atractivo intergeneracional" que tiene en Estados Unidos.

Tras el éxito que ha tenido la ola rosa, la compañía Mattel mostró su intención de crear nuevas películas basadas en las historias de varios de sus juguetes más populares

Mattel tampoco descartó la posibilidad de crear un universo cinematográfico de varias secuelas relacionadas con la vida de la popular muñeca.

La lista de las próximas películas está encabezada por el juego de mesa UNO, American Girl, Barney, Hot Wheels, Magic 8 Ball, Major Matt Mason, Masters of the Universe, Matchbox, Rock ‘Em Sock ‘Em Robots, Thomas the Tank Engine, View Master, Wishbone y Polly Pocket.

Sobre Polly Pocket, se conoció recientemente que Lena Dunham estará a cargo de dirigir el largometraje, mientras que Lily Collins dará vida al personaje.