Bad Gyal aún no se cree que esté en disco de Karol G con Shakira

La cantautora española Bad Gyal lleva meses viviendo experiencias “que superan cualquiera de mis sueños”, según dijo en entrevista con EFE. Sin embargo, pocos podrán superar el tener una canción con Karol G en el mismo disco donde también hay un tema con Shakira.

“Aún no me lo creo”, admitió Alba Farelo i Solé, el nombre de pila de la artista catalana, durante una visita a Miami, donde caminó en la alfombra del Premio Lo Nuestro, el galardón más antiguo de la televisión en español de Estados Unidos, y se subió al escenario con algunas de sus artistas más admiradas, en la fiesta de lanzamiento del disco de Karol G.

El tema en cuestión es “Kármika”, parte de “Mañana será bonito”, la nueva producción de la colombiana, lanzada al mercado el viernes pasado, donde también colabora el rapero jamaiquino Sean Paul.

Karol tenía tiempo diciéndome que quería que hiciéramos algo juntas, pero no encontrábamos el tema hasta que me mandó este y nos pareció perfecto”, contó Bad Gyal, quien tiene créditos de compositora al lado de Carolina Giraldo (Karol G), el productor Ovy on the Drums, Sean Paul y Keityn, el colombiano detrás de éxitos como “Monotonía” y “Music Sessions 53”, de Shakira y Bizarrap.