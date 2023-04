Bad Bunny se pronuncia en Coachella sobre su reciente polémica en redes sociales

“El que quiera conocerme de verdad, lo invito a mi casa ", fue parte del discurso del puertorriqueño Bad Bunny en su presentación de Coachella.

El cantante se ha visto envuelto en varias polémicas, como cuando en la celebración de Año Nuevo perdió la paciencia y arrojó el celular de una fan al mar. También su ex novia, Carliz De la Cruz, lo demandó por una compensación monetaria de 40 millones de dólares por daños y perjuicios.

Después, a principios de marzo, el artista recibió comentarios por su presunta relación con la modelo e hija menor del clan Kardashian, Kendall Jenner, luego de que fueran captados por las cámaras besándose en California, Estados Unidos.

“Yo quiero decirles que, humildemente, la gente en realidad piensa que conocen la vida de los famosos y no es así, no la conocen, no saben", explicó en su discurso.