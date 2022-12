"Avatar: The Way of Water" mantiene su fuerza en la taquilla

"Avatar: The Way of Water" navegó hasta la cima de la taquilla en su segundo fin de semana, con unos ingresos estimados de 56 millones de dólares en América del Norte.

La cifra, bastante positiva tomando en cuenta la ola de frío que ha alejado a los espectadores de las salas de cine, es una señal de que la secuela puede permanecer a flote en el nuevo año y que se acerca a las enormes expectativas que cumplió con su lanzamiento.

La extravagancia digital de James Cameron para 20th Century Studios ha acumulado ya 253.7 millones de dólares en Estados Unidos en sus primeros 10 días de lanzamiento, en comparación con los 212.7 millones de dólares en el mismo tramo del primer "Avatar" de 2009, que se convertiría en la película más taquillera de todos los tiempos, reseñó el portal Chévere.

Ya está en el quinto lugar

Asimismo, la secuela "Avatar" ha recaudado hasta la fecha 601 millones en el ámbito internacional, llegando ya a 855.4 millones de dólares en el ámbito global (taquilla internacional + taquilla de América del Norte), convirtiéndose así en la quinta película más taquillera de 2022.

Solo detrás de "Top Gun: Maverick" y "Jurassic World Dominion" este año, se da por hecho que pronto superará los mil millones en recaudación.

"The Way of Water" también tiene a su favor un camino despejado en la cartelera, al no contar con ninguna competencia comparable hasta febrero, cuando se estrene "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" de Marvel.