Así vivió Maracaibo la experiencia Cómic Boom con Gerardo Reyero [+Videos]

Cuatro días de ensueño vivió la comunidad geek de Maracaibo. La primera edición de la Cómic Boom reunió a cientos de amantes del anime que compartieron su pasión por esta cultura cada vez más arraigada en la ciudad.

Desde el 16 hasta el 19 de marzo, se realizaron varias actividades, todas en compañía de Gerardo Reyero, actor de doblaje mexicano mayormente conocido por darle voz a “Freezer”, de Dragon Ball.

Los organizadores del proyecto Freddy Fernández, Daniela Fernández y los hermanos Carlos Luis y Carlos Enrique Ablan, contaron que la idea nació hace seis meses para incentivar esta cultura creciente en aficionados.

“¡Cómic Boom llegó para quedarse!”, expresó enérgico Carlos Luis en su presentación del foro interactivo, desarrollado en el Centro Bellas Artes el jueves 16 de marzo. “Todo empezó como un sueño y miren dónde estamos ahora”.

En este acto, Reyero contó cómo ha sido darles una identidad a “más de 20 mil personajes” y se mostró emocionado de estar en Maracaibo.

Durante sus 34 años de carrera, ha hecho la voz de “La Máscara”; “Hellboy”; Han Solo de la saga de “Star Wars”; el discurso en español del actor Liam Neeson, de “Búsqueda Implacable”; y todas las transformaciones de “Freezer”.

“Han sido miles, son tantos que a veces no los recuerdo. Hago entre ocho y nueve personajes por día”, dijo. Pero su preferido, sin dudarlo, es el actor de “V de Venganza” por el reto que significó.

“El protagonista tiene una máscara rígida y tuve que inventarle una voz que sonara creíble al español, porque él es británico. Dije ‘tiene que sonar elegante, justiciero, poético, romántico’ y hasta la fecha es mi preferido”, relató Reyero.

En tono jocoso, refirió que su voz “de desgraciado” lo ha ayudado a crear diversas figuras y reveló que ama a los antihéroes. “Los héroes los encuentro muy aburridos. Gokú se me hace aburridísimo, me gusta más Vegeta. Siempre quise interpretar a Batman pero no se dio”, recordó.

La emoción de este foro continuó los días siguientes, esta vez en el Hotel Tibisay, donde el reconocido actor dictó un taller de doblaje y se abrió al público el primer “Bazar Boom” con espacios para jugar videojuegos y stands de venta de artículos de anime.

Jóvenes y adultos paseaban por el lugar observando maravillados los videojuegos, los dibujos animados, los disfraces, las piezas de coleccionistas, y el show de Reyero junto con los hermanos Ablan y los nuevos talentos descubiertos en el taller de doblaje.

“Somos un grupo de emprendedores, aliados, artistas, que ven crecer una oportunidad. Cuando uno trabaja con amor se ven los resultados y cada día ha sido una emoción diferente”, expresó Freddy Fernández, presidente de la Cómic Boom.

En declaraciones a la prensa, anunció harán un segundo festival el 29 y 30 de julio en los espacios del Hotel Tibisay, a la que denominó “la primera gran convención más grande del cómic nunca antes vista”.

Se prevé que asistan dos importantes actores de doblaje: René García, la voz de "Vegeta"; y Carlos Segundo, que interpreta a “Woody” de Toy Story y a “Severus Snape” en Harry Potter.

Explicó que esta será una “propuesta distinta” dirigida para el disfrute de toda la familia. “Hay muy buenas proyecciones para estas cosas maravillosas que traemos para el Zulia y Venezuela”, dijo.

Por su parte, Daniela Fernández informó que la Cómic Boom también tiene planes con Gerardo Reyero pero, por ahora, solo para talleres de doblaje en Caracas, Valencia y Barquisimeto.

“Nuestra casa productora se siente muy contenta porque ya Cómic Boom está sonando a nivel nacional. Llegamos para quedarnos”, enfatizó.