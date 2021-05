Así se graba el festival digital de Tomorrowland

Tomorrowland vuelve a desplegar este año un espectacular escenario de croma y graba una nueva edición virtual, a la que asiste Efe y que contará entre sus filas con el DJ español Danny Ávila, quien aun guarda la esperanza de que el Gobierno belga autorice la celebración en vivo del famoso festival.

En un estudio cerca de Bruselas, el realizador puede elegir entre los planos que le ofrecen las 38 cámaras que enfocan a Ávila pinchar en una mesa de mezclas colocada en un plató de más de seis metros de alto, ocho metros de ancho y otros ocho metros de profundidad.

El artista, iluminado por más de 750 focos, actúa frente a 280.000 espectadores imaginarios, creados a mano por el equipo de animación, que serán incorporados más adelante en la posproducción junto a los efectos sonoros de la multitud para realzar la sensación de realidad.

La pandemia ha sido para el joven DJ de 26 años un punto de inflexión en su carrera, una tregua tras diez años sin descanso que le ha permitido crecer “como artista y como persona“, contó a Efe, recién aterrizado, antes de pinchar a mediodía para una pantalla verde gigante y sin público.

He crecido mucho en diferentes aspectos, algo que no podría haber hecho si hubiera estado de gira, porque es una vida muy agotadora y estás constantemente cansado”, explicó el autor de éxitos como “My Love” o “End Of The Night”.