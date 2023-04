Así salvaron a Jeremmy Renner tras ser arrollado por quitanieves [+Video]

A principios del 2023, el reconocido actor, Jeremy Renner, sufrió un trágico accidente cuando se encontraba removiendo la nieve a la entrada de su propiedad en el condado de Washoe, Estados Unidos.

El intérprete del personaje "Ojo de Halcón" de Marvel Comics, fue interceptado por un quitanieves que le afectó parte de su rostro y le provocó traumatismos torácicos, además de lesiones ortopédicas por las que necesitó de terapia intensiva y múltiples procesos quirúrgicos, mientras estuvo en el hospital.

Según Christopher Vincent, médico deportivo y quiropráctico que atiende la recuperación de Renner, en entrevista para el noticiario "CNN", el accidente estuvo a unos milímetros de comprometer un órgano vital.

El pasado 27 de febrero, el actor público en sus historias de Instagram el paso a paso de su tratamiento y la manera en la que se recupera, pedaleando en una bicicleta estática como entrenamiento matutino en pro de su reparación muscular y ósea, reseña El Tiempo de Colombia.

Pese a que el accidente sucedió el primer día del año actual, tres meses después se conoce la manera en la que Renner es auxiliado por los bomberos y el personal de seguridad de su propiedad cerca al lago Tohoe.

Las cámaras del cuerpo de seguridad registraron cómo los rescatistas conversan entre ellos mientras planean y actúan rápidamente la remoción del quitanieves que atropelló a Jeremmy.

Newly released bodycam footage show first responders working to save Jeremy Renner’s life after snow plow accident. pic.twitter.com/EEOAu9030C

— Mike Sington (@MikeSington) April 18, 2023