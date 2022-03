Así reaccionó J Balvin a la polémica canción de Residente

El pasado jueves 3 de marzo, el rapero Residente estrenó un tema dedicado al colombiano J Balvin, quien de acuerdo a la opinión de millones de usuarios, quedó “derrotado y humillado” con "la Tiraera" del puertorriqueño.

Tras el estreno de sus más de ocho minutos cantados y no dejando en el mejor lugar al reguetonero, este no tardó en reaparecer y compartir un mensaje.

"Los problemas se resuelven no devolviendo maldad, un caballero nunca habla aunque sepa la verdad", dijo J Balvin en sus historias de Instagram, entonando una de sus canciones.

Aunque esta no ha sido la única aparición del cantante luego del escándalo por el tema de Residente, ya que también recurrió al sentido del humor con unas publicaciones en las que no paraba de repetir la frase: "Me entiendeeee".

Además, el colombiano compartió un extracto de una entrevista muy significativa en su carrera en la que habla de su vida.

"¿Qué hace feliz a José? Estar con mis amigos, tomarme un café, ir por la calle o volver al barrio en Colombia donde empezó mi carrera", dice una parte del video que posteó en Instagram.

"La vibra siempre ALTA", escribió al pie de la publicación.