Así fue la asignación de bandas de las candidatas al Miss Venezuela

La belleza, el glamur y la distinción se adueñó del magazine matutino de Portada’s con la asignación de bandas del Miss Venezuela 2021, las cuales identifican los respectivos estados y regiones de las 18 concursantes que van por la corona este año.

Antes de que las señoritas desfilaran por el estudio, los animadores Ange Unda y Jordan Mendoza se mostraron entusiasmados con el desarrollo de esta edición especial, reseñó el portal Chévere Life.

Será una edición llena de emoción, que además representa un gran paso para las concursantes, ya que las acreditan como representantes de las regiones y estados de nuestra hermosa Venezuela. Estamos esperando ese momento para esa noche tan especial y hoy comienza esta magia. Esto estará de lujo”, comentó Unda.

Por su parte, Mendoza alegó que vinieron recargados para la emisión de este programa. “Esto es una familia que trabaja por ustedes y para ustedes. Este es un programa repleto de mucha sorpresa, de mucha elegancia. Se trata de la entrega de las bandas rumbo a la noche más linda del año. Que se celebrará el venidero jueves 28 de octubre a las 7:00 de la noche por las pantallas de Venevisión”, recordó.

Las primeras afortunadas

Esta edición especial contó con la conducción de los animadores José Andrés Padrón e Isabella Rodríguez. “Bienvenidas chicas al estudio, a la casa de ‘Portada’s’, el sueño empieza a hacerse realidad para cada una de ellas. Estamos ansiosos por conocer qué estados van a representar”, expresó Padrón.

Por su parte, Rodríguez recalcó que “llegó el momento que estábamos esperando y estoy feliz de estar con ustedes al darles las bandas que les cambiarán la vida. Su camino inicia hoy”.

De esta manera se presentaron a las primeras cuatro afortunadas, conformadas por Aleska Cordido, en representación del estado Portuguesa; Amanda Dudamel, en representación de la Región Andina (Mérida, Trujillo y Táchira); Ariagny Daboin, como Miss Cojedes; y Ashley Echeverría como Miss Barinas.

Se trata de evolución y poder hacer visible todo lo que han buscado alcanzar. Ellas son las primeras cuatro candidatas oficiales. Se siente la emoción en el estudio y apenas estamos comenzando. Seguimos trabajando con muchísimas ganas y con todas las normativas de bioseguridad”, comentó Padrón.

Igualmente, en el programa se mostraron las fotos oficiales de las postulantes que van por el cetro de este año y que la mayoría de las concursantes no habían visto hasta la emisión de este capítulo especial.

¿Qué dijo este primer grupo?

La mayoría de las concursantes esperaban llevar en alto el nombre de su tierra natal, algunas lo consiguieron y otras no, aún así, la emoción se mostró latente.

Estoy muy emocionada por este día, gracias a ‘Portada’s’ por darnos esta oportunidad”, expresó Aleska Cordido, quien tuvo la suerte de portar la banda del estado que quería representar. “Estado portuguesa esto es para ustedes. Me siento muy feliz de representar al estado que me vio nacer, lo logramos, voy a dar muchísimo más para llevarles una corona”.

Por su parte, Amanda Dudamel es oriunda del estado Mérida y se mostró satisfecha con la asignación de su banda. “Esperaba esta banda, vengo del estado Mérida y es una emoción para mí representar a la región entera. A Táchira y a Trujillo también lo estaré representando con el corazón”.

Ariagny Daboin esperaba representar al estado Aragua, sin embargo, el destino la eligió como representante de Cojedes. “Estoy feliz súper agradecida de estar aquí, voy a representar cualquier estado con muchísimo orgullo y muchísimo respeto”, aseguró la postulante.

Para Ashley Echeverría también fue una sorpresa ser seleccionada como Miss Barinas. “Estoy eufórica. No hay lugar como el hogar, soy del estado Zulia y me gustaría tener ese orgullo”, comentó antes de que portara el singular listón de Barinas. “No me lo esperaba, pero es una grata sorpresa porque todos somos Venezuela”.

Las otras representantes

En el segundo grupo estuvieron presentes Daniela Albarrán, como Miss Zulia; Fabiana Rodríguez, como Miss Distrito Capital; Isabella Salazar, en representación de la Región Oriental (Anzoátegui, Monagas y Sucre); María Andrea Martins, en representación de Carabobo; y María Fernanda del Moral como la representante de Falcón, agregó Chévere Life.

“Estoy muy emocionada y muy contenta. Gracias por darme la oportunidad de representar a mi estado natal”, expresó Albarrán.

Por su parte, Rodríguez se sintió repotenciada con la asignación de bandas. “La energía es demasiado bonita y con la banda uno siente que esto ya está pasando. La banda del Distrito Capital es una de las que más quería. Muchísimas gracias, me encanta”.

En principio, Salazar se mostró ansiosa con el estado que iba a representar y al conocer los resultados se mostro satisfecha tras ser la vocera de la Región Oriental. “Estoy sumamente feliz, es de allá de donde vengo y de ahí vienen todas mis raíces”.

Un ciclo de oportunidades

Más adelante, Martins informó que era su primera vez en el estudio de “Portada’s”: “Estamos sumamente felices de estar acá”, comentó la actual Miss Carabobo, a quien por cierto le captaron dotes de animadora.

A este combo se unió María Fernanda Moral quien se sintió “Muy emocionada y sobre todo agradecida”, más cuando le tocó el estado Falcón. “Definitivamente es el estado donde crecí y nací”.

José Andrés Padrón acotó que este certamen va más allá de portar un título o una corona, pues exalta los otros talentos e igualmente motivó a las televidentes a perseguir sus metas. En este sentido, Isabella Rodríguez también recalcó que cada una de las postulantes también transmiten inteligencia y una magnífica esencia.

“Hermosísimas nuestras candidatas, sé que en casa las vamos a apoyar y vamos a estar pendiente de su preparación. Ustedes sueñen con estar aquí algún día, de estar como Miss Venezuela”, alentó Padrón.

El tercer grupo

El tercer grupo del programa estuvo conformado por las jóvenes María Laura Montes, siendo la representante de Guárico; María Paula Sánchez, como Miss Apure; Migleth Cuevas, en representación de Yaracuy; y Rosangel Requena, como Miss La Guaira.

“Excelente, me tocó el corazón del país, no era lo que esperaba pero mi sentido de pertenencia es demasiado grande”, alegó María Laura Montes.

María Paula Sánchez considera que este acto no es solo un sueño hecho realidad, sino un logro a escala profesional. “Esto representa un éxito rotundo a nivel profesional, no solo es un sueño sino una meta”, agregó que no esperaba representar al estado Apure. “Es una representación de una parte de Venezuela y voy a portarla con responsabilidad”, aseguró la candidata.

“La juventud que se quedó por el país”

Como se mencionó anteriormente, Cuevas representará a Yaracuy, lo cual es un honor para ella, ya que se trata de enaltecer a las localidades que conforman al país. “Indiferentemente del estado que nos toque, se trata de representarlo”.

Posteriormente, Requena enfatizó que todos los sueños parten de una disciplina. “Estoy de acuerdo con que sí existen los sueños, pero parte de ellos consisten en trabajar y estudiar. La Guaira no es solo playa, es gente humilde, gente que tiene una esencia que nos caracteriza a todos. Como representante comprometida que estoy con esto y también me considero muy disciplinada”.

Padrón se mostró conmovido por las palabras de estas concursantes, ya que es “la juventud soñadora que se quedó en este país”. Asimismo, Isabella Rodríguez agregó que las candidatas le transmiten “una energía de tranquilidad, porque sé que se siente estar en ese lugar. De eso se trata, de persistir e insistir”.

El último grupo

Las últimas bellezas del programa fueron Sachiko Inamoto, quien llevará en alto el nombre de Nueva Esparta; Selene Delgado, como Miss Miranda; Verónica Wallis, representando a Aragua; Victoria Vargas, como Miss Lara; y Zaibeth Salimey como la representante de Región Guayana (Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro).

En lo que respecta a Inamoto-san, explicó que su abuelo paterno es japonés, por ello, la peculiaridad de su nombre. En este sentido, vale señalar que Sachiko significa “felicidad o bendición” en su idioma natal.

“Estoy emocionadísima, aunque soy oriunda del estado Lara la isla me ha adoptado como si fuera parte de ella, por ello, estoy feliz de representarla”.

Selene se mostró agradecida con toto el apoyo que le han brindado sus seres queridos. “Saludos a mi mamá y a todo el mundo. Quiero agradecer por todo el apoyo, se que se sienten felices por mí y seguiré trabajando para que sigan sintiéndose orgulloso. Han convertido esto en un cuento de hadas”.

Y continúa la experiencia

Verónica Wallis por su parte, acotó que es estudiante de Comunicación Social y Diseño Gráfico. “Estoy muy emocionada de por fin estar acá. Realmente me sentiría orgullosa de representar a cualquier estado de Venezuela. He hecho muy buena amistad con mis compañeras. Una de las cosas más difíciles de este tipo de concursos es lidiar con los malos comentarios”, explicó.

Seguidamente, Victoria Vargas acotó que se siente un poco nerviosa, como es usual en este tipo de eventos, pero también con un gran optimismo por delante.

“Me preparo muy bien, la verdad que ha sido un recorrido maravilloso, el poder creer en Dios que es muy grande. Esto es increíble, estoy muy feliz, además que mi familia es del estado Lara” comentó la actual Miss Lara.

“A confiar en ustedes mismas”

Finalmente, Zaibeth Salimey comentó que la presión de representar a tres estados es inmensa. No obstante, la emoción sigue siendo la misma. “Me sentí súper bien, con la dirección de Jacqueline Aguilera (directora de Imagen de Miss Venezuela)”.

Los animadores por su parte, se mostraron contentos tras haber sido visitados por las actuales misses. “La vida se va a encargar de llenarlas de muchas bendiciones y alegrías. Señores, con toda esta emoción, vean a las candidatas. El Miss Venezuela ya está cerca y las concursantes ya tienen su estado a representar”, destacó Padrón.

Por su parte, Isabella Rodríguez les recomendó que “a partir de este momento deben confiar en ustedes. Tienen un talento que las hace distinta a los demás y a los comentarios oídos sordos”, subrayó la animadora.