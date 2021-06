¿Ariana Grande y Henry Cavill juntos en live action de Disney?

La intérprete de “7 rings”, Ariana Grande, podría protagonizar la historia del semidiós “Hércules” junto a Henry Cavill.

Ambas estrellas podrían interpretar al héroe mitológico y a Megara, la tierna pareja de la versión animada de Disney. En esta oportunidad, los actores harían un live-action, siguiendo la onda de este tipo de filmes, reseñó Últimas Noticias.

Hasta ahora son solo rumores, sin embargo, lo que se dice es interesante. Uno de las especulaciones más sonadas es que la recién casada, intérprete de “Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored”, se cubrió todos sus tatuajes para audicionar y obtener el papel de la independiente “Meg”, coprotagonista del Hércules en el filme de 1997.

Este cotilleo coincide con que Cavill está de vuelta a los Estados Unidos para un nuevo proyecto. En su cuenta en Instagram, el actor de “The Witcher” dio a conocer la noticia con una instantánea donde parece estar en un lujoso jet privado.

“Uno de los pocos suertudos en obtener la aprobación para viajar a los Estados Unidos por motivos laborales. Busco hacer un excelente trabajo con mis socios”, fue parte de lo que escribió en el pie de foto el intérprete de “Súperman”.

Además de ser un cotizado galán, Cavill se ha convertido en uno de los actores más solicitados de Hollywood. Prueba de ello es el jugoso contrato que mantiene con el gigante del streaming Netflix, informó Últimas Noticias.

Se conoció que además de la segunda temporada de la exitosa serie “The Witcher”, que estrenará nuevos capítulos hacia el último trimestre del 2021, el actor de 38 años ha fichado para una secuela de “Enola Holmes” donde interpretará nuevamente al investigador más famoso del cine, Sherlock Holmes.