Ariana Grande revela quinta portada de "eternal sunshine" junto con nuevos detalles del álbum

Ariana Grande está haciendo un regreso triunfal a la música con el lanzamiento de su primer sencillo "yes, and?" el pasado 12 de enero. Este tema, lleno de liberación y alegría, sirve como respuesta a las críticas de los detractores sobre su cuerpo y su vida.

Este sábado, la artista compartió la quinta portada alternativa de su próximo álbum "eternal sunshine", programado para salir a la luz el 8 de marzo. La imagen muestra a Ariana de espaldas, apoyando su cabeza en el hombro de otra persona, aparentemente ella misma. Esta representación podría ser una metáfora sobre la importancia de conocerse, apoyarse y quererse a uno mismo, coincidiendo con la filosofía de su nueva canción.

Además, la portada permite apreciar su icónica cola de caballo y su tatuaje en el cuello que lleva desde hace 10 años, con la frase en francés "Mille Tendresse" que significa mil ternuras, inspirado en su película favorita, "Desayuno con diamantes".

A través de redes sociales, Ariana también reveló dos nuevos títulos de canciones del álbum: "intro (the end of the world)" y "eternal sunshine". La artista había prometido siete portadas para el álbum, y hasta ahora, hemos conocido cinco de ellas. Las anteriores muestran a Ariana en diversas poses frontales con guantes rojos, una elección que, según la cantante, se integra perfectamente con el sonido del álbum y su propia esencia.

Estos detalles y adelantos sugieren que su nuevo álbum promete ser un trabajo sensual, delicado y único, representando una evolución en el estilo musical de Ariana Grande, reseñó Europa FM.