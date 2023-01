"Argentina, 1985" es nominada al Óscar a mejor película internacional

El filme "Argentina, 1985", dirigido por Santiago Mitre, fue nominado al Óscar en la categoría de mejor película internacional, anunció este martes la Academia de Hollywood.

La cinta de Mitre competirá con las producciones "All Quiet on the Western Front" (Alemania), "Close" (Bélgica), "The Quiet Girl" (Irlanda) y "EO" (Polonia)

"Argentina, 1985" ya consiguió coronarse en el mismo apartado, el de mejor película internacional, de lo Globos de Oro 2023 y también estuvo nominada en los Critics Choice Awards.

El filme relata el caso real del fiscal Julio César Strassera (interpretado por Ricardo Darín) y su equipo en el célebre Juicio a las Juntas Militares, las cuales habían instalado un régimen de terrorismo de Estado con miles de desaparecidos y torturados durante la dictadura que gobernó dicho país hasta 1983.

Su gran rival será "All Quiet on the Western Front", del alemán Edward Berger, gran sorpresa en estas nominaciones tras colarse en los apartados de mejor diseño de sonido, mejor banda sonora original y mejor guion adaptado, entre otros, para esta misma edición de los Óscar.

Una película basada en el libro homónimo escrito por Erich Maria Remarque en 1928 y en el que se hace un retrato de las atrocidades de las que un grupo de jóvenes es testigo tras alistarse de forma voluntaria para combatir en la Primera Guerra Mundial.

"All Quiet on the Western Front" también recibió 14 nominaciones en los BAFTA británicos, superando a cintas tan populares como "The Banshees of Inisherin" y "Everything Everywhere All at Once".

Mientras, el cineasta belga Lukas Dhont competirá con "Close", una cinta sobre la transición a la adolescencia de dos niños de 13 años que buscan respuestas que solo obtendrán en su etapa adulta.

"The Quiet Girl" es una película dirigida por Colm Bairéad en idioma irlandés gaélico que narra la infancia de una niña de 9 años junto a unos parientes lejanos en una granja del condado de Waterford, en la costa sur de Irlanda.

"EO", de Jerzy Skolimowski, completa la lista de finalistas, una "road movie" (película de carretera) que narra el viaje de un burro por Europa "conociendo" a personas de toda índole.

Los ganadores de la 95ª edición de los Óscar se conocerán el próximo 12 de marzo en una ceremonia celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles (California, EE.UU.).