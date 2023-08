Anuel insulta a un fan por lanzarle una bandera durante su concierto en España [+Video]

El cantante puertorriqueño Anuel AA enfureció durante la presentación de su concierto en Cadiz, España, e insultó a un fan que permanecía en el pública, tras haberle lanzado una bandera al artista este sábado 5 de agosto.

En un video difundido por la revista Ronda se observa cómo el artista reaccionó de una manera furiosa cuando le lanzaron un patrimonio nacional de España, en ese momento, procedió a decir groserías ante la persona que lo hizo molestar.

Acho, me [email protected] en tu madre en verdad (...) Es que si tú me conocieras, tú no te atreverías a hacer eso, te lo juro", dijo el artista y se retiró del escenario.