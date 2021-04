Anna Kendrick: “El espacio es una gran fuente de asombro y misterio”

Muy conocida por la saga de comedia musical "Pitch Perfect" y candidata al Óscar a la mejor actriz de reparto por "Up in the Air" (2009), Kendrick cambia radicalmente de registro en esta película que se aparta del terror o la ciencia-ficción habituales del cine en el espacio para abordar una reflexión dramática sobre el sacrificio, el deber y la cooperación