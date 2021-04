Angelina Jolie confiesa cómo su divorcio con Brad Pitt impactó su carrera

La reconocida actriz Angelina Jolie reveló a Entertainment Weekly cómo se le exige estar más en casa y hacer trabajos más cortos debido al cambio en la dinámica familiar.

Tal parece ser que la protagonista de “Maléfica” reflexionó sobre cómo su carrera se ha visto afectada desde los últimos años tras su divorcio con Brad Pitt.

“Me encanta dirigir, pero tuve un cambio en mi situación familiar que no me permitió dirigir durante algunos años”, dijo.

Necesitaba hacer trabajos más cortos y estar más en casa, así que volví a hacer algunos trabajos de actuación. Esa es realmente la verdad”, agregó.

Hay que destacar que Angelina Jolie ha estado atrapada en un proceso de divorcio con Pitt desde 2016.

Ella y Brad comparten la custodia de cinco de sus seis hijos, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Vivienne y Knox, mientras que su hijo mayor, Maddox, ahora tiene 18 años.

Una fuente le dijo previamente a E! News, los exesposos priorizaron la salud y la felicidad de sus hijos, especialmente durante la pandemia de coronavirus: “Todos los niños están en casa con Angelina, pero han seguido viendo a Brad y van a sus visitas regulares”.

“Ellos se mantienen al día con sus tareas escolares, practican sus idiomas, tocan instrumentos, juegan juegos de mesa y ayudan a cocinar la cena“, continuó la fuente. “No ha sido un gran ajuste ya que están acostumbrados a hacer sus tareas escolares en casa”.