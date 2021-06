Ange Unda: “Nací con un alma artística”

Ange Unda es una mujer emprendedora e incansable, que con su simpatía alegra las mañanas de los venezolanos y con su sencillez se ha ganado el corazón de todos los televidentes de Portada´s, el primer programa matutino de la televisión venezolana.

Desde niña soñó con estar en el medio artístico, “desde que tengo uso de razón amaba todo lo que tenía que ver con el arte… baile, pintura, música… ¡Todo!”, comenta la animadora. Sin embargo, estudió en la Universidad Central de Venezuela Ingeniería Química.

¿Cómo una Ingeniero Químico llega a la televisión?

– Creo que la pregunta es al revés… ¿Cómo llega una persona que nace con alma de arte, a ser ingeniero? Estudié Ingeniería porque amo todo lo que tiene que ver con creación y energía, y para mi esta carrera une ambas vertientes.

Mientras estudiaba su carrera de ingeniería, Ange actuó en las telenovelas “Mi prima Ciela” (RCTV) y “Dulce Amargo” (Televen). Luego de culminar sus estudios, ejerció su carrera fuera del país hasta el año 2015, cuando fue contratada por Venevisión. Luego, ya siendo parte del staff de Portada´s, integró el elenco de la obra teatral “Amores de Barra” y también participó en el reality de Súper Sábado Sensacional “Bailando con las Estrellas”.

¿Qué disfrutas más… la animación o la actuación?

– ¡Eso sí que es una pregunta difícil!, ambas son un mundo maravilloso. La actuación para mi es una especie de catarsis, el principio de mi carrera en el mundo de la televisión fue como actriz, y luego la vida me fue presentando muchas oportunidades como animadora; y me di cuenta por tema de energía, que Dios quería que estuviera en ese camino… La animación me acerca mucho más a las personas, amo tener contacto con la gente, creo que es lo que más me llena. El arte de comunicar es único y complejo, es por ello que debemos tener conciencia de la gran responsabilidad que tenemos en nuestros hombros sabiendo que nuestro deber es llevar luz y mensajes positivos con verdad y compromiso, y me encanta hacerlo.

¿Te gustaría realizar otro género de programa o volver a la actuación?

– La actuación está siempre en mis planes futuros, es parte de mi esencia. Ahora como animadora, me encantaría un programa de entrevistas y uno de turismo educativo.

¿Cuáles han sido tus referentes en la animación y la actuación?

– Oprah Winfrey en cuanto animación y conducción, y por supuesto nuestra Maite Delgado. En la actuación Anthony Hopkins, Rami Malek y Tom Hanks.

Cuéntanos alguna anécdota que haya ocurrido durante el programa…

– El primer día me tocó hacer la sección de cocina (risas) Ángel Lozano estaba haciendo una pizza, la colocó en la bandeja metálica y me la dio en una base de madera para que la metiera al horno. Sólo tenía que meter la bandeja de metal, pero yo metí todo. Cuando volteo, la cara de Ángel era un poema, los técnicos me hacían señas; y yo no entendía nada. A los segundos se comenzó a quemar la madera. ¡Todo esto en vivo y al aire! y todo se solucionó y no hubo daños, salvo la bandeja de madera que se quemó. Tengo miles de anécdotas, un programa en vivo es maravilloso pero pasa de todo.

¿Qué obstáculos has tenido que sortear a lo largo de tu carrera para llegar adónde estás?

– Primero mi familia… Vengo de una familia totalmente contraria a mi personalidad. Para ellos el mundo de la TV es algo impensable, y hacer las cosas bien es tener un título, ejercer, o hacer un negocio, casarse y formar familia… es decir, una familia muy tradicional. Al principio me costó un mundo hacerlos entender que existen muchas vías de hacer lo correcto, y que lo correcto para unos tal vez no es lo correcto para otros…Con el tiempo me han dado la razón. A pesar de todo eso, hoy en día agradezco a mi familia quien soy.

También me he enfrentado a personas que buscan la manera de sacarte del medio; envidia, egos, campañas de desprestigio, maledicencia… pero al final son personas que tienen muchas carencias dentro de sí, y cuando sólo emanas luz y te mantienes dentro de tu verdad, y no caes en su juego; pues Dios siempre tiene el control y sales airoso. La envidia puede venir hasta de alguien que tiene todo en la vida, pero puede envidiarte tu paz o tú luz, o simplemente tu belleza externa o interna. A ellas también les agradezco porque son precisamente esas personas las que te dan la fortaleza para ser cada día mejor profesional y mejor ser humano.

Laboralmente hablando… ¿Además de Portada´s, estás realizando otros proyectos?

– ¡Sí! De hecho son varios a la vez. Pero como soy de energías, la Kabbalah me ha enseñado que “sólo cuando una semilla está preparada para ser vista, es que sale a la luz. Cuando ya tiene bastante profundas y arraigadas sus raíces”. Así que en su momento se los contaré.

Tres palabras que te describan…

– Alegre, tenaz y positiva.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

– Leer, conectarme con la naturaleza, meditar… La verdad esos momentos yo no los veo como “tiempos libres”, sino como momentos en los que invierto en mi felicidad.

¿Hasta ahora que es lo mejor que te ha pasado en la vida?

– La vida misma es un regalo maravilloso con lo bueno y lo que creemos no tan bueno. Lo maravilloso es que al final siempre Dios está allí con nosotros.

¿Un sueño por cumplir?

– Son muchos… Yo no los llamo sueños, para mí son metas.

En esta época que nos ha tocado vivir una pandemia, ¿Cómo has llevado tu vida?, ¿te ha dejado algún aprendizaje?

– En esta época he sacado lo mejor de estar conmigo misma en una pausa necesaria, creo para todo el mundo. La empatía y la misericordia han sido clave en este momento tan duro para el mundo. He tenido muchos aprendizajes… Entre ellos, el valorar el tiempo y lo que haces con él. También he podido estar más cerca de mi familia que me hacía mucha falta.