Anahí revela qué la llevó a padecer anorexia y bulimia 

Me dijeron ‘Vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera’, entonces me citan con quien iba a producir esa telenovela, me siento con mi mamá y me dice ‘Vamos a hacer la telenovela, estaría increíble que tú seas la protagonista, pero, Anahí, las protagonistas son flaquitas, son muy bonitas y tú estás gordita y tienes que trabajar mucho en ti para… que hagas la novela'", contó.