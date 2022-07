Ana Valeria Becerril dice adiós a "Control Z", serie que afianzó su vocación

Con la serie “Control Z” (Netflix) la actriz mexicana Ana Valeria Becerril no solamente alcanzó la visibilidad que siempre persiguió, sino que afianzó de forma definitiva su vocación y ese es uno de los balances que ha hecho ahora que dice adiós a su personaje Sofía por el término de la tercera y última temporada.

“Esto es lo que quiero durante toda la vida”, confiesa la actriz de 25 años en una entrevista con Efe.

El proyecto que sigue la vida de uno grupo de estudiantes que está siendo atacado por un hacker ha llegado a su fin tras dos años seguidos.

La decidida pero tímida y solitaria Sofía ha seguido a los responsables de los problemas que atañen a los integrantes del Colegio Nacional de forma valiente, pero para la última entrega que estrena el 5 de julio por Netflix se ha transformado y mostrará una etapa nunca vista de ella, según adelanta su intérprete.

La importancia de la unión y la necesidad de pedir ayuda serán, desde su punto de vista, algunas de las enseñanzas de esta temporada, además del discurso de crítica hacia el acoso, la violencia o la discriminación que la producción apoyó desde el inicio.

Ana Valeria recuerda con cariño la forma en la que todos se despidieron de sus personajes, uno de los momentos más duros que se atraviesan en cada proyecto tan relevante, según narra.

La actriz comenzó su carrera muy joven, a los 15 años ya se encontraba labrándose un camino en la actuación y diez años más tarde se ha posicionado como una de las protagonistas más codiciadas de la pantalla como estrella juvenil.

“Quiero seguir aprovechando que me dan castings para adolescente, quiero seguir pensando que me veo chiquita, pero he crecido un montón, creo que todos pasamos por procesos medio raros en la pandemia y he crecido a pasos agigantados y me he vuelto muy adulta en poco tiempo”, reflexiona.