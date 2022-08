Ana Gabriel no se presentará en Venezuela: "Desmientan esa información"

La cantante y compositora mexicana, Ana Gabriel, desmintió este miércoles a la periodista de espectáculos, Carmela Longo, quien aseguraba que la artista vendría a Venezuela.

En las últimas horas, estuvo circulando en las redes sociales la noticia sobre el posible regreso de Ana Gabriel al territorio criollo para ofrecer un concierto en noviembre.

Este rumor fue difundido por Carmela Longo y, aunque la información no había sido confirmada, se creía -según por la mencionada periodista- que la mexicana solo tendría una presentación en Caracas.

Sin embargo, la intérprete de "Quién como tu", aclaró en sus redes sociales que "no hay conciertos para Venezuela, no hagan caso amigos venezolanos, pónganse muy atentos y no caigan en esta trampa".

"Le pido a los que están diciendo que voy, que bajen esta publicación, porque se pueden meter en problemas, de nuevo, ES MENTIRA QUE VOY A VENEZUELA", continúa el escrito.

Minutos más tarde, en otra publicación, pidió a Longo que desmienta la información. "A la Sra Carmela Longo, le pido que desmienta su comentario de que voy a Venezuela en noviembre, no se de donde sacó esa información, pero YO ANA GABRIEL, le pido que desmienta su publicación", exigió.

