Ana Gabriel afirma que no volverá a Venezuela "hasta que haya un cambio de gobierno"

La cantante mexicana Ana Gabriel se presentó este miércoles en un concierto en Buenos Aires, Argentina, donde aprovechó la presencia de muchos venezolanos para expresar su opinión referente a la política de ese país. La intérprete de “¿Quién como tú?” dejó claro que no se volverá a presentar en Venezuela "hasta que no haya un cambio de gobierno", según lo informó NTN 24.

El público quedó deleitado con el gran espectáculo de la gira "Por amor a ustedes World Tour", entre esos fanáticos reinaron los venezolanos, quienes con bandera en mano cantaron cada una de sus canciones.

Durante el 2022 decenas de artistas han llevado sus giras a Venezuela, luego de años sin visitar el país debido a la crisis política y social, siendo Ana Gabriel una de las excepciones.

Te prometo que, en el 2013, presentí y lo dije públicamente que era la última vez que yo iba a ir a ese hermoso país y así ha sido. Yo desde el 2013 no he vuelto y no voy a volver hasta que no esté fuera”, expresó la cantautora.