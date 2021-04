Amy Adams explora la agorafobia y lo irreal en “The Woman in the Window”

Una mujer que padece agorafobia y que desconfía de su percepción de la realidad modela la trama de “The Woman in the Window“, el nuevo film de suspenso psicológico de Netflix que presentó este jueves su protagonista Amy Adams.

Siempre he sido fan de los ‘thrillers’ psicológicos, especialmente los de los años 50 y 60″, explicó la actriz en un acto virtual de Netflix sobre esta película que dirige Joe Wright y que se estrenará el 14 de mayo.

Adams explicó que el proyecto le atrajo mucho cuando habló con el director sobre cómo se podía abordar la cita, la manera en que la quería rodar y la tensión que quería construir.

La actriz, eterna nominada al Óscar -acumula seis candidaturas- pero todavía sin estatuilla, encabeza el brillante elenco de “The Woman in the Window”, que incluye a otros actores muy destacados como Julianne Moore o Gary Oldman y que desveló un nuevo tráiler en este evento.

Wright, un cineasta especialmente conocido por cintas de época como “Atonement” (2007), cambia de registro totalmente en esta propuesta de suspenso que adapta la exitosa novela homónima de A.J. Finn.

Con una premisa que recuerda a la de “Rear Window” (1954) de Alfred Hitchcock, esta película presenta a Anna (Adams), una mujer que vive sola en su casa de Nueva York y que padece agorafobia.

Su único contacto con el mundo exterior es lo que puede ver a través de la ventana, pero la vida de Anna da un vuelco cuando, sin salir de su casa, presencia un crimen.

Me encanta cómo miramos a Anna” en la película y “cómo ella es alguien que tiene muchos problemas, con mucha oscuridad”, dijo Adams.

“Hay mucha vergüenza, muchos secretos… Simplemente era un enfoque realmente interesante para un ‘thriller’. Nunca había hecho algo así y esta película fue algo en lo que me sumergí encantada”, añadió.

Una realidad esquiva

Por su parte, Joe Wright subrayó su fascinación por “la falta de apego a la realidad” que tiene Anna. “Me interesa esa idea de que todos creamos nuestra propia realidad”, indicó el director, quien explicó que también le gustó el hecho de que toda la película se enmarca básicamente en una casa.

En ese momento, explica, no sabía que acabaría todo el mundo “atrapado” en sus casas a causa del coronavirus, pero admite que le gustó ese “minimalismo” e intentar “crear algo que se sintiera muy cinematográfico dentro de los límites de una sola localización“.

Finalmente, Julianne Moore, en la piel de la enigmática Jane, ensalzó la labor de Amy Adams al frente de “The Woman in the Window”.

La manera en que ella es el ancla de toda la película (…) con tanta emoción, tanta verdad y tanta tensión es algo maravilloso de ver”, defendió.

Al margen de los misterios de su guion, “The Woman in the Window” ha tenido una producción llena de giros inesperados y sorpresas en cada esquina.

Esta cinta era un proyecto del estudio 20th Century Fox (ahora integrado en Disney) que se iba a estrenar en los cines en octubre de 2019.

Sin embargo, las malas reacciones en los test preliminares de audiencias al primer montaje de la cinta postergaron su lanzamiento a mayo de 2020.

Posteriormente, “The Woman in the Window” se topó con las salas cerradas por la pandemia y su estreno quedó suspendido hasta que, al final, Netflix adquirió la película el pasado verano para su catálogo en “streaming“.