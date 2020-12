“All I Want for Christmas Is You” vuelve a liderar la lista Hot 100 de Billboard

A pocos días para Navidad, el clásico de Mariah Carey “All I Want for Christmas Is You”, una de las canciones pop más populares de esta época, lidera la lista Hot 100 de Billboard por segundo año consecutivo.

La canción, lanzada por primera vez en el álbum Merry Christmas (1994), vuelve a ser la principal en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos, que lideró por primera vez en la temporada navideña de 2019.

Al enterarse de la noticia Carey expresó su agradecimiento a los fanáticos por todo el apoyo. “Realmente no esperaba esto en absoluto. Estoy eternamente agradecida por el éxito duradero de esta canción”, dijo la cantante, citada por El Nacional.

Junto con “All I Want for Christmas Is You” esta semana en el top 10 de la lista se ubican otras 4 canciones navideñas: “Rockin’ Arround The Christmas Tree” de Brenda Lee, “Jingle Bell Rock” de Boby Helms y “It’s The Most Wonderful Time of The Year” de Andy Williams.

Completando el listado está el clásico de José Feliciano: “Feliz Navidad”. Es la primera vez que esta canción entra en el top 10 desde su lanzamiento en 1970.

En 2003, “All I Want For Christmas Is You” fue incluida en la banda sonora de la película Love Actually. Ese año la canción alcanzó los más altos niveles de popularidad. Desde entonces, Lady Gaga, Demi Lovato, Justin Bieber y Fifht Harmony, entre muchos otros cantantes, versionaron el tema.