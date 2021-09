Alicia Machado y Winston Vallenilla mantienen polémica por alusiones sexuales

La exmiss universo venezolana Alicia Machado y el animador y diputado del chavismo, Winston Vallenilla, se mantienen inmersos desde este jueves en una polémica que acapara la atención en las redes sociales.

Esto debido a declaraciones de Machado en el programa La Casa de Los Famosos de la cadena Telemundo, en el que aseguró que se negó a tener relaciones sexuales con Vallenilla.

“Un día nos fuimos de antro y terminamos en mi casa. Yo me tuve que meter en el baño. Es el único hombre con el que me ha pasado eso: que yo he dicho que no. Es que yo no voy a prender esta lavadora para lavar ese trapito… ¡Yo no lo podía creer! Y él no estaba borracho ni nada. Yo pienso que tenía demasiadas vainas inyectadas”, dijo Machado, citada por El Nacional.