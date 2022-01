Alicia Machado sobre su cambio físico: Tengo más confianza en mí

Durante su participación en el reality La casa de Los famosos, Alicia Machado comenzó una rutina de ejercicios y estricta dieta, por lo que logró perder al menos 11 kilos. Ahora, la venezolana habló de su nueva apariencia física en el programa Ventaneando.

La reina de belleza aseguró que este nuevo cambio representa algo positivo en su vida, no solo por su nueva apariencia sino por su nuevo estado de salud, reseñó El Nacional.

Machado también habló sobre su reciente separación del actor Roberto Romano, que fue su pareja durante un tiempo. Aunque la también actriz dijo que la ruptura la afectó mucho, está enfocada en sus próximos proyectos y no pierde la esperanza de encontrar a la persona ideal.

“Toda esa parte, la parte sentimental, no haber podido rehacer mi vida con una pareja estable. Este tipo de cosas a todas las mujeres nos afecta y a mí me afectó muchísimo. También, obviamente, las cosas mediáticas que me pasaron entre 2016 y el 2018, que no fue fácil para mí vivir en Estados Unidos cuando el presidente era alguien muy difícil”, expresó.