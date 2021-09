Alicia Machado sobre Gaby Espino: Se ve enferma

Si alguien ha dado mucho de qué hablar en La casa de los famosos de Telemundo es la exreina de belleza Alicia Machado. Uno de los sucesos más recientes que ha causado malestar entre los seguidores de la competencia fueron la fuertes críticas que la modelo lanzó a su compatriota Gaby Espino, durante la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2021 el pasado jueves.

“Que flaca se veía la Espino, no me parece que se ve bien. Ya se ve enferma, en mi humilde opinión; no me gusta”, declaró Machado desde el jardín del estudio del programa producido por Telemundo en México, reseñó El Nacional.