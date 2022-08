Alicia Machado dice que "no piensa" regresar a Venezuela tras asesinato de su hermano

La exmiss Universo venezolana Alicia Machado aseguró que no regresará a su país natal tras el asesinato de uno de sus hermanos.

“Tengo otros tres hermanos. Uno de ellos falleció, lo asesinaron en Venezuela, la delincuencia, la situación tan deplorable en la que está mi país; él estuvo desaparecido 11 meses y apareció el año pasado. Lo secuestraron un 22 de diciembre saliendo de su casa para ir a comprar hallacas y apareció su cuerpo en una fosa común el 20 de noviembre de 2021”, contó durante una entrevista con el periodista mexicano Yordi Rosado.

“Ha sido algo bien difícil para nosotros (…) él era muy especial para mí. A mí me mantuvieron un poco alejada del caso por obvias razones, porque yo a Venezuela no voy y no pienso ir, y me mantuvieron un poco alejada por la misma condición de ser alguien famoso y era poco lo que yo sabía”, añadió.

Alicia Machado dejó claro que fue un asunto de la inseguridad que se vive en su país natal. “Aparentemente, lo qué pasó con él tuvo que ver con la herencia de papá y con esas cosas. Así están nuestros países, así está Latinoamérica. La inseguridad, la delincuencia; no hubo ninguna otra razón”, aclaró. “Cuando pasan estas cosas a los famosos, empiezan la gente a especular porque uno es famoso, no. Algo que le puede pasar a cualquier otra familia”.