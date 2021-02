Alex Bruz, el venezolano que maravilla al mundo con sus tatuajes realistas

Alex Bruz desarrolla la rama del realismo en su arte. Su amplia trayectoria en esta técnica y su obsesiva búsqueda de la perfección, lo han llevado a ser considerado uno de los mejores tatuadores de Venezuela.

La proyección internacional del venezolano es cada vez más fuerte y notoria. Italia, España, México y ahora Argentina han sido testigos de su gran talento.

Disciplina y pasión: dos palabras que podrían definir a la perfección a Alex. Su dedicación y el don de plasmar sobre la piel verdaderas piezas de realismo como pocos saben hacerlo, lo ha llevado a ser el preferido de muchas personas alrededor del mundo.

El joven asegura que tener un objetivo claro a la hora de realizar un tatuaje y no dejarse llevar por las emociones y situaciones que se presenten en el camino, lo ha llevado a diferenciarse de sus colegas en Venezuela y en el mundo, una distinción que se ha ganado a pulso, reseñó Unión Radio.

El amor por la tinta se ha ido incrementando cada día en todo el mundo. Los tabús que existían en un principio por las personas tatuadas cada vez van disminuyendo; por otro lado, va incrementando la evolución de los encargados de plasmar este arte en el cuerpo humano.

Alex plasmó su primer tatuaje en 2012, cuando apenas tenía 25 años, desde ese momento su éxito en este mundo no ha parado. Ha tatuado a un sinfín de personalidades de la farándula venezolana, entre ellas Norkys Batista.

“Ser un artista del tatuaje es un pack. No solo debes ser buen artista integral y tatuar bien o pintar bien, también debes tener imagen, vestir bien, comer bien y ejercitarse física y mentalmente. Cuando acepten que todo va de la mano y que no eres menos o más que un cantante, llegarás a otro nivel”, explicó el artista venezolano.

Gracias a su arte, Alex ha ganado importantes premios internacionales, entre los que destaca Categoría Color en la Expo Tatuaje de Cancún – México.

“El premio fue lo menos importante de dicho evento. Para mi era más gratificante estar dentro de los mejores de Estados Unidos y solo éramos dos venezolanos, que, por cierto, ganamos. Eso me cargó de alegría”, comenta Alex sobre la mencionada premiación.

Para él, no hay tendencias sobre los motivos que la gente busca para tatuarse, comenta que “los que piensan en tatuarse por moda, son los que vuelven a hacerse un cover sobre ese mismo tatuaje”.

Agregó que “dejar mi trabajo plasmado en el cuerpo de las personas representa una gran responsabilidad donde no existe margen de error. Saber que esa persona me da la confianza de plasmar el arte que tendrá para toda la vida me llena de seguridad y confort”.