"Alex Blue", el tiktoker marabino que transcendió fronteras con su trend de Rauw Alejandro

Lo que comenzó como un baile entretenido se volvió tendencia en cuestión de horas. Así fue el éxito de Alexander Briceño, artísticamente conocido como "Alex Blue", un coreógrafo venezolano que se hizo viral una vez más en TikTok con la canción Panties y Brasieres de Rauw Alejandro, y quien logró que el mismo artista hiciera el trend al sumar miles de vistas a nivel internacional.

En una entrevista exclusiva con Versión Final, el joven bailarín, de 25 años, describió ese orgullo que comenzó desde el 28 de enero cuando publicó su video generando una lluvia de notificaciones de muchas personas, tiktoker famosos y artistas, que bailaron sus pasos al ritmo de esta canción.

Como una casualidad se tornó la idea de Alex de crear un baile para Panties y Brasieres, un sencillo que salió en Youtube el 26 de enero pero aún no había sido publicado en TikTok, fue allí cuando “sin pensarlo dos veces” subió el audio a la plataforma, presionó el botón publicar y abrió las puertas de su nuevo triunfo en su carrera artística.

Asimismo, el éxito en la plataforma digital sobrepasó fronteras y se viralizó en países como: España, Colombia, Chile y México, lo que confirmó la alegría del bailarín al darse a conocer alrededor del mundo.

El instinto se apoderó de "Alex Blue" cuando vio que Rauw Alejandro utilizó su audio y cantó un pedazo de su tema musical. “Yo siento que él hará mi trend, yo siento que él ya lo vio”, expresó.

La felicidad parecía no aumentar para Alex tras una semana de su gran triunfo artístico, fue allí cuando llegó el sábado 4 de febrero y todos sus amigos le anunciaron que la cantante Rosalía, novia de Rauw Alejandro, publicó un dúo con su trend e incluso empezó a seguirlo en TikTok.

Nosotros nos estábamos alistando para un show y me llegaron los muchachos porque yo no estaba pendiente del teléfono, cuando me dijeron ‘mira, Rosalía y Rauw Alejandro hicieron el trend’ yo dije ‘Es verdad, el trend se me fue viral’”, manifestó.